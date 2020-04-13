بعد فايروس كورونا.. الصين تسجل إصابات بحمى الخنازير

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، تسجيل إصابتين بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.

وتم اكتشاف الحالة الأولى في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، بحسب ما نقلته "رويترز".

ورصدت السلطات الحالة الثانية في إقليم شنشي بمزرعة صغيرة اشترت 49 خنزيرا من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا بسبب التفشي.

وأشارت الوزارة في بيان، أنه "تم إرسال خبراء إلى الإقليمين لإجراء فحوصات خاصة والكشف عن مدى انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه "تم تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من آذار الماضي".

كما أعلنت كوريا الجنوبية اكتشاف 12 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية لدى دببة برية، اليوم السبت.

وسبق أن ذكرت منظمة الصحة والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في تقرير لها في آب 2018، أن فيروس حمى الخنازير الأفريقية يتميز بقدرته العالية على التحمل والعيش لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء، وحتى في منتجات لحم الخنزير المجففة أو المعالجة.

وتشبه سلالة الفيروس التي اكتشفت في الصين السلالة التي أصابت الخنازير في شرق روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حاليا.