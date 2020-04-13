بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 12:24 م

بعدما وضعه مسؤولون.. صحة الرصافة: Air Doctor يسبب نقصا في المناعة واختناقا في الجهاز التنفسي

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انتشر استخدام بطاقات، "Air doctor" على نطاق واسع في صفوف السياسيين العراقيين منذ بدء أزمة كورونا في البلاد ووصول أعداد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 1352إصابة، حتى الآن.

وبحسب مصادر طبية وصحية متخصصة في مجال صناعة الأدوية وتسويقها للقطاع الخاص في العراق، فأن البعض يطلع على البطاقة اسم "أير سنتاتزر" التي يقال إنها تقتل الفيروسات والبكتيريا ضمن محيط الإنسان، عن طريق بث غازات من ثاني أكسيد الكلور.

من جانبها، حذرت شعبة الإجراءات الصحية في الرصافة ببغداد، من استعمال "باج" يحتوي على مادة قيل أنها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المتجدد، مشيرة الى ان المادة تسبب نقصا في المناعة واختناقا في الجهاز التنفسي.

وظهر عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب وهم يرتدون هذا الباج الذي كتبت عليه عبارة Air Doctor معلقا على صدورهم.

وقال مدير شعبة الإجراءات الصحية في الرصافة، وسام حسين في بيان، إن "الباج يحتوي على مادة الكروبين وهذه المادة لا تحمي الشخص من فيروس كورونا إنما بالعكس تضره أكثر من المنفعة".

وأضاف "للأسف فقد روجت له دعاية في العراق وفي الحقيقة انه ليس له أي دور وقائي من الفيروس".

وتابع: "نحن أطباء بخط التماس الأول لا نستعمل هذا الباج هو يضر الشخص ولا يحمي ويسبب اختناقا في الجهاز التنفسي ونقصا في ألمناعة بسبب استنشاق مادة الكلور التي تفرز من الباج في أثناء تحرك الشخص".

يذكر أن الباج المذكور قد روج له في إعلانات كثيرة وفي بعض وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى بيعه في بعض الصيدليات بأسعار مضاعفة وارتفع سعره من بضعة الاف من الدنانير إلى نحو 100 دولار للباج الواحد.

وذكرت مصادر طبية، أن الشركة اليابانية المصنعة للمنتج قالت إنه يقتل الجراثيم المنتقلة في الهواء، وبالفعل هو فعال ضد أكثر من 197 جرثومة، لكنه لا يقتل كوفيد-19، كما هو مشاع، الأمر الذي لم تصرح به الشركة ايضاً.

والمنتج، بحسب المصادر، عبارة عن مغلف، تحت كيس ترشيح يحوي ثنائي اوكسيد الكلور الصلب، كانت الصيدليات تبيعه بنحو 50 سنتاً، إلا أن أسعاره بلغت مستويات قياسية.

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