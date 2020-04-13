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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 نيسان 2020 11:54 ص

ناحية البغدادي بالانبار تواصل اعمار الابنية المتضررة .. رغم حظر التجوال

اعمار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، استئناف العمل في اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي :"  ان ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت للمرة الاولى منذ فرض حظر التجوال الصحي لتجنب الاصابة بمرض كورونا ، استئناف العمل في اعادة اعمار وتأهيل ابنية متضررة جراء العمليات الارهابية ".

واضاف :" ان شركات محلية باشرت بمهام عملها في اعادة اعمار وتأهيل المباني الحكومية ، فضلا عن اعادة اعمار وتأهيل خمس مدارس متضررة ".

وبين :" ان استئناف العمل في المشاريع المتضررة في ناحية البغدادي يأتي على خلفية دعوة رئيس خلية ازمة الانبار ، الشركات الى القيام بمهام عملها بعد توقف كافة الشركات عن العمل نتيجة فرض حظر التجوال ". 

ف.ا
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