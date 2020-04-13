نائبة فائزة : الحلبوسي يجب ان يسجن لتجاوزه الدستور والتحايل على تنفيذه



طالبت النائبة الفائزة نجاة الطائي، القضاء العراقي بالتحرك الفوري والعاجل لسجن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة مخالفة القوانين النافذة والدستور.



وقالت الطائي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يماطل في تنفيذ وتطبيق فقرات الدستور ، وكذلك يتجاوز القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بشكل متعمد ".



واضافت :" ان هذه التصرفات تعد اجراما واضحا وتمردا متعمدا على القانون" ، مؤكدة :" ان “الحلبوسي قدم المصلحة السياسية والحزبية والفئوية في تعامله كرئيس للبرلمان على المصلحة الوطنية ".



واشارت الطائي الى :" ان التجاوز على الدستور والتحايل على تنفيذه ، عقوبته السجن بسبب عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وتعطيل البرلمان لاسباب غير معلومة".



وتتهم المرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب عن محافظة ديالى، نجاة الطائي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتسويف ملف الفائزين وعدم التعامل معهم بحيادية ، لعدم عرضه ملف الطعن الذي تقدمت به الى رئاسة البرلمان.



ف.ا