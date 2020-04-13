نائب كردي : رئيس الوزراء المكلف سيقدم تشكيلته الوزارية قبل انتهاء الفترة المحددة

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي ، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم تشكيلته الوزارية قبل الفترة المحددة.



وقال آلي في تصريح صحفي :" ان المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة سيقدم تشكيلته الوزارية قبل الفترة المحددة ، لانه يحظى بدعم من اغلبية الاطراف السياسية".



واضاف:" ان اي رئيس وزراء في العراق لابد ان يحظى بدعم الاطراف السياسية لانجاح مهامه، لانه لايستطيع تسيير امور الدولة دون دعم سياسي قوي، والكاظمي هو من الشخصيات التي لديها دعم من اغلب الاطراف السياسية".



واشار الى :" ان مباحثات الكاظمي مع الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة مستمرة ، و سينجح في تقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى مجلس النواب قبل الفترة المحددة وهي شهر من تاريخ التكليف".

ف.ا