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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 11:26 ص

ناشطو العراق يحشدون لما بعد "كورونا".. ويطلقون هاشتاج "#وعد_ترجع_الثورة"

نشطاء

بدأ نشطاء الثورة العراقية في الاستعداد لما بعد الانتهاء من فايروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك لجولة جديدة من الاحتجاجات ضد السلطة وأحزابها.

وأطلق الناشطون هاشتاج "#وعد_ترجع_الثورة"، وقاموا بتأسيس مجاميع إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، تبشر بعودة الثورة في القريب العاجل.

وحازت مجموعة «وعد ترجع الثورة» الإلكترونية، في غضون أقل من أسبوع، إعجاب ودعم أكثر من 32 ألف ناشط، إلى جانب مجاميع أخرى، مثل "ادعموا الثورة، راجعين للساحة، نازل آخذ حقي"، حصلت كذلك على نسب متابعة وإعجاب متفاوتة.

وبدأ نشطاء العراق منذ أيام، العمل على تجديد الآمال عبر الترويج لعودة الاحتجاجات في المرحلة المقبلة، من خلال نشر الصور وأفلام الفيديو لأحداث وضحايا الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستمرت لنحو 5 أشهر.

وما زالت بعض مظاهرها ماثلة في الساحات المختلفة، إذ إن خيام المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد وبقية الساحات ما زالت قائمة.

ويوجد فيها أعداد قليلة من المعتصمين، في دلالة واضحة على تمسك المحتجين بمطالبهم، وإصرارهم على البقاء، على أمل الانتهاء من مرحلة الفيروس الفتاك، والعودة إلى أجواء الاحتجاجات من جديد.

وكشف النشطاء عن طرق وآليات جديدة للعمل الاحتجاجي، تتجاوز الأخطاء الماضية التي وقعت، ومنها عدم وجود قيادة موحدة، وتجاوز الخلافات بين جماعات الحراك، وعدم السماح باستغلالها من قبل بعض الجهات والأحزاب لأهداف سياسية ضيقة.

ولا يستبعد النشطاء، أن تستهدف الاحتجاجات المقبلة إزاحة النظام، وعدم التفاوض مع ممثليه بأي حال من الأحوال.

من جانبه، يرى الناشط حسن عبد الكريم، أن جماعات الحراك تسعى لرسم أكثر من سيناريو في المرحلة المقبلة؛ إسقاط النظام ليس بالأمر الهين، خسرنا آلاف الضحايا في الأشهر الماضية، ويجب أن نكون أكثر حرصاً في المرحلة المقبلة، لكننا مصرون على الاستمرار.

وأضاف،  أطلقنا هاشتاغ "#وعد_ترجع_الثورة" لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة أن نقدّم مطالبنا المعلنة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في حال شكل الحكومة، وننتظر ماذا يمكن أن يفعل بشأنها.

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