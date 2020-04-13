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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 10:46 ص

الصحة العالمية تقدم نصائح غذائية لمصابي كورونا

كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح الغذائية الواجب إتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب.

اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم. تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.

وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة.

وأكدت أيضا، على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

وشددت المنظمة الدولية على ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا.

وجددت التأكيد على ضرورة التقليل من ملح الطعام قدر الإمكان واستخدام الملح المعالج باليود.

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أخر تعديل: الإثنين، 13 نيسان 2020 10:47 ص
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