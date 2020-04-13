دول عربية لا تزال تسعى لوقف تفشي فايروس كورونا.. عبر فرض التدابير والإجراءات الاحترازية

لا تزال الدول العربية تسعى جاهدة لوقف تفشي فيروس كورونا، «كوفيد -19»، عبر فرض العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية.

وأعلن العراق عن تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد المصابين بفيروس إلى 1352 وحالتي وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 76 وحالات الشفاء 640.

فقد أعلنت السعودية، أمس الأحد، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت 429 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4462 حالة، كما سجلت 7 وفيات جديدة، ليصبح عدد الوفيات 59.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أمس الأحد، إلى تعافي 41 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 761 شخصاً.

أما في الكويت، فقد كشفت وزارة الصحة عن 80 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 1234 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح، أمس ، شفاء 9 حالات جديدة ، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء إلى 142 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا، كما أعلنت ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 557 بعد تعافي حالتين.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس ، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 599 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 109 حالات من 599 حالة قد تماثلت للشفاء، ووفاة ثلاث حالات.

كشفت وزارة الصحة الاتحادية في السودان عن شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 28 حالة اشتباه.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليبقى عدد الإصابات على 19حالة، متضمنة حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وأعلنت السلطات التونسية، حيّاً سكنياً بمحافظة قفصة الواقعة جنوب غربي البلاد، بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وقررت عزل سكانه، ومنع حركة الدخول إليه، والخروج منه، بعد انتشار الفيروس في زواياه، وتنامي أعداد المصابين بداخله.

في الأثناء، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحظر الشامل في البلاد سيتكرر على فترات، تزامناً مع تخفيفه مجدداً أمس الأحد، مؤكداً جدواه في محاصرة الفيروس وأخذ عينات متزايدة.

وأشار العضايلة إلى اعتزام تمديد عطلة الجامعات، والمدارس، والقطاعين العام، والخاص، مع انتهاء مدتها الثانية، غداً الثلاثاء، باستثناء مؤسسات رسمية، وتجارية، واقتصادية، تمارس عملها تدريجياً.

وذكر أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها بشكل معتاد قبل يونيو المقبل، إلاّ في حال تسجيل نسب ثابتة منخفضة، أو معدومة من الإصابات.

وأشار العضايلة إلى التوجه نحو عزل عكسي لمحافظات الجنوب لعدم تسجيل إصابات فيها، لغاية عودة العمل، في وقت خلت محافظة إربد الشمالية، لليوم الثامن، من حالات جديدة بعدما كانت بؤرة رئيسية للفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات ب«كورونا» إلى 1825، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 460، مشيرة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 630، موضحة أن الفحوص التي أجريت للركاب ال123، الذين وصلوا، أمس الأول السبت، على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية.



