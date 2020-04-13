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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 13 نيسان 2020 09:52 ص

البنك المركزي يفتح حسابين لصالح منحة الطوارئ جراء كورونا

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البنك المركزي يفتح حسابين لصالح منحة الطوارئ جراء كورونا


اعلن البنك المركزي العراقي،عن فتح حسابين مصرفيين لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم حساب التكافل الاجتماعي.

 وقال البنك في بيان انه : استنادا إلى كتاب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء المتعلق بمبادرة دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودعماً لجهود خليَّة الأزمة لمواجهة وباء كورونا، قام البنك المركزي العراقي بفتح حسابين مصرفيين، لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم (حساب التكافل الاجتماعي)، الأول بالدينار ويحمل الرقم (70111) والثاني بالدولار ويحمل الرقم (60111). وسيخصصان لجمع التبرعات الخاصَّة بتمويل هذا الصندوق".

واشار البنك  إلى أن عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي وبأي من المصارف العامة والخاصَّة، من داخل العراق وخارجه. كما يمكن الايداع نقداً في اي مصرف بعد تحديد اسم الحساب والرقم المصرفي وستقوم المصارف بتحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المعني في البنك المركزي (بالدينار أو الدولار).

واضاف ان التبرع لهذا الصندوق يتضمن  إيداع راتب  رئيس مجلس الوزراء لشهر نيسان، والوزراء ومن هم بدرجتهم وقد تم اليوم 2020/4/12 إيداع رواتب المسؤولين في البنك المركزي العراقي  لشهر نيسان في هذا الحساب.

وتابع البنك المركزي انه ينتهز هذه  الفرصة ليوجه دعوة إلى المؤسسات العامة والخاصَّة، وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتبرع .
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