عضو بخلية الأزمة النيابية: رفع حظر التجوال الوقائي الى جزئي امر سابق لأوانه





اكد عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، ، ان رفع حظر التجوال الوقائي بشكل جزئي امر سابق لاوانه.



وقال خلاطي في تصريح صحفي ان "التزام المواطنين بحظر التجوال والإرشادات الطبية هو الاساس في منع انتشار فيروس كورونا".



واضاف "هناك انحسار بالارقام والاصابات ووجود سيطرة كاملة على الوباء والمنحنى الوبائي يشير الى ذلك لكن هذا لايعني ان الخطر قد انتهى ولايزال موجودا".



وبين ان "اللجنة تنتظر للايام القليلة القادمة ومقدار الاصابات الجديدة وعلاقتها بالارقام السابقة".



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدى قد أعلنت في وقت سابق ، عن تمديد حظر التجوال الى 18 من الشهر الجاري.