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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 13 نيسان 2020 09:43 ص

الصحة: ما زال الوقت مبكرا القول بانحسار خطر كورونا بالعراق رغم تراجع أرقام الإصابات

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الصحة: ما زال الوقت مبكرا القول بانحسار خطر كورونا بالعراق رغم تراجع أرقام الإصابات


قالت  وزارة الصحة والبيئة، انه ما زال الوقت مبكرا القول بأن هناك انحسارا في خطر فيروس كورونا بالعراق رغم تراجع أرقام الإصابات.

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي:" انه ما زال الوقت مبكرا القول بأن هناك انحسارا في خطر فيروس كورونا بالعراق رغم تراجع أرقام الإصابات".

واضاف: " ان ملاكات وزارة الصحة ما زالت مستنفرة في عملها ولم يحدث أي تراجع في مواجهة المرض بسبب قلة عدد الإصابات لانها مؤشر غير ثابت ومن الممكن ان يتغير وترتفع الإصابات مجدداً".

وعبر عن اسفه بان توجد العديد من الدعوات التي تطلق هنا وهناك وتطالب بكسر حظر التجوال الشامل او تقليل الالتزام بدعوى أن هناك انخفاضا بعدد الحالات المسجلة.

وتابع:" اذا لم يستمر حظر التجوال والالتزام به سيحدث انهيار بالعراق بسبب تفشي كورونا ،النظام الصحي لا يتحمل تسجيل مئات او آلاف الحالات يومياً كأصابات كما يحدث في إيران ودول أوروبية.
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