الكاظمي يبحث مع بلاسخارت تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا









بحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تشكيل الحكومة وجهود مكافحة كورونا..



وقال بيان لمكتبه ان الجانبين بحثا تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة .



وأعرب الكاظمي عن ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة.



من جانبها أكدت ممثلة الأمين العام دعمها لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الإجماع الوطني والرغبة في زيادة التعاون المشترك..