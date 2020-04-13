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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 13 نيسان 2020 09:35 ص

التحالف الدولي يؤكد : المخاوف من تنظيم "داعش" ما تزال قائمة

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التحالف الدولي يؤكد : المخاوف من تنظيم "داعش" ما تزال قائمة


اكد المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، أن المخاوف من تنظيم "داعش" ما تزال قائمة.

وقال كاغينز في تصريح صحفي  "لقد قررنا الانسحاب من قواعدنا شمال العراق، بعد تمكن القوات العراقية بعد 2014 من تحقيق انتصارات كبيرة واستعادة قوتها، حيث أصبحت قادرة على مسك الأرض".

وأضاف أن "المخاوف من داعش ما تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالى وكركوك".

واوضح "نتحاور منذ 6 أشهر مع حكومتي العراق وإقليم كردستان حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش، ونحن قادرون على خوض حربين على داعش وكورونا في وقت واحد".

وأكد اننا "نخطط لاستئناف تدريب البيشمركة نهاية شهر رمضان، أغلب مدربينا من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا، وهؤلاء مستعدون للعودة".
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