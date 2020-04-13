





اعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 أصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية





وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها سجلت (34) أربع وثلاثين أصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد / الرصافة 8، مدينة الطب 6، السليمانية 4، أربيل1، البصرة 15 ".



واضافت ان عدد حالات الوفيات بلغ اربع حالات ؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة "، مشيرة الى ان حالات الشفاء سجلت 39 حالة توزعت كالتالي، صحة بغداد /الرصافة 3، مدينة الطب 3، النجف 10،السليمانية 3 ،اربيل 1،كربلاء 6 ،كركوك 5 ،ديالى 2،البصرة 6".



واشارت الوزارة الى" ان المجموع الكلي كالتالي، الإصابات 1352 والوفيات 76 وحالات الشفاء 640".