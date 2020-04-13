خبير قانوني يؤكد: الكاظمي الفرصة الدستورية الاخيرة





عد الخبير القانوني علي التميمي، ، المرشح مصطفى الكاظمي بانه مرشح الفرصة القانونية الاخيرة وفق المادة 76، مبينا انه في حال اخفق سيتجه رئيس الجمهورية الى حل البرلمان واعلان الانتخابات المبكرة.

وقال التميمي ان “المادة 76 من الدستور منحت رئيس الجمهورية اعادة التكليف ثلاث مرات وفي حال اخفق الاول يكلف الثاني وبعدها الثالث”.

واضاف ان “المرشح الكاظمي يعتبر الفرصة القانونية الاخيرة وفق المادة الدستورية وامامه 30 يوما لتقديم حكومته ومنهاجه الوزاري”، مشيرا الى انه “في حال اخفاق الكاظمي تنفد امام رئيس الجمهورية فرص التكليف للمرشحين”.

واوضح ان “رئيس الجمهورية يذهب بعدها الى حل البرلمان واعلان الانتخابات المبكرة خلال 60 يوما”.