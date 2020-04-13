بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 09:11 ص

تكليف العميد أحمد عبد الصمد بمنصب قائد شرطة واسط

شرطة واسط
تسلم العميد أحمد عبد الصمد مهام قيادة شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء علي حسن هليل الذي نقل إلى وزارة الداخلية .

وقال مصدر أمني، إنه تم تكليف أحمد عبد الصمد بمهام قيادة شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء علي حسن هليل الذي نقل إلى وزارة الداخلية .

وتشهد محافظة واسط اجراءات حظر التجوال ضمن تدابير شملت انحاء العراق لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
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