تكليف العميد أحمد عبد الصمد بمنصب قائد شرطة واسط

تسلم العميد أحمد عبد الصمد مهام قيادة شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء علي حسن هليل الذي نقل إلى وزارة الداخلية .
وقال مصدر أمني، إنه تم تكليف أحمد عبد الصمد بمهام قيادة شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء علي حسن هليل الذي نقل إلى وزارة الداخلية .
وتشهد محافظة واسط اجراءات حظر التجوال ضمن تدابير شملت انحاء العراق لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وقال مصدر أمني، إنه تم تكليف أحمد عبد الصمد بمهام قيادة شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء علي حسن هليل الذي نقل إلى وزارة الداخلية .
وتشهد محافظة واسط اجراءات حظر التجوال ضمن تدابير شملت انحاء العراق لمواجهة تفشي فيروس كورونا .