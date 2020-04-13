إغلاق منطقة حي الحسين "الحيانية" في البصرة لإجراء التحري الصحي

وجهت خلية الأزمة في محافظة البصرة القوات الأمنية بغلق منطقة حي الحسين "الحيانية" ابتداءً من صباح اليوم الاثنين لإجراء التحري الصحي.



وقال رئيس الخلية المحافظ أسعد العيداني في تصريح صحفي، إنه يوجه القوات الأمنية في المحافظة بدعم الكوادر الطبية صباح غد لتطويق "الحيانية" من أجل حملة فحوصات واخذ عينات من هناك للتحري عن وجود إصابات بفيروس كورونا.



وأضاف أن المناطق المشمولة بالتوجيه هي الطاق وشارع ٦٠ إضافة لحي المربع وشارع السيد، فضلا عن شارع القائم.



