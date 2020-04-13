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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 نيسان 2020 12:34 ص

إيران تخسر العراق.. أخطر تحركات أمريكية لمحاصرة خامنئي وأذرعه الميليشياوية

محمد كوثراني
مراقبون: نشر صواريخ ياتريوت أفقد صواريخ الملالي قيمتها تماما
التضييق على قادة الميليشيات يضعهم تحت دائرة الاستهداف


قال مراقبون، إن المشهد السياسي والعسكرية في العراق يتغير لصالح العراقيين وتخفيف قبضة إيران ونفوذها في بغداد في القريب العاجل.
 وقالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال خطة مدروسة تماما استطاعت منذ بداية عام 2020 ، أن توجه ضربات مركزة للملالي، بدءا من قتل الإرهابي الدولي قاسم سليماني ومرورا بترصد رجال الميليشيا الإيرانية في حزب الله وداخل العراق وخارجه وآخرهم كوثراني الذي ينقل السلاح لميليشيات إيران وينقل لها الأموال أيضا.
 وقالوا إن أخطر التحركات على الإطلاق، قيام واشنطن بنشر بطاريات صوارخ باتريوت في قلب العراق وهى القادرة على تدمير ونسف أي قيمة للصواريخ الباليستية الإيرانية ومنع خروجها من إيران.
وكشفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها، أن القوات الاميركية في العراق نشرت أنظمة باتريوت الصاروخية ومنظومتين أخريين للصواريخ قصيرة المدى في قاعدتي عين الاسد واربيل اللتين تعرضتا لهجمات صاروخية في الفترة الاخيرة. كما اشار تقرير الصحيفة وفق معلومات من مسؤولين اميركيين انه تم نشر صواريخ في قاعدة التاجي التي شهدت بدورها هجمات صاروخية من قبل الجماعات الموالية لايران.
وحسب التقرير، فإن واشنطن عملت جاهدة على نقل الصواريخ في الأشهر الأخيرة الى قواعدها في العراق بعد تصاعد تهديدات الميليشيات الايرانية. وبالتزامن مع هذه الخطوة أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار في مقابل "أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء" القائد في حزب الله الارهابي اللبناني محمّد كوثراني المتّهم بتأدية دور رئيسي في التنسيق بين مجموعات مؤيّدة لإيران في العراق.
وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّ محمد كوثراني مسؤول كبير في ميليشيا حزب الله في العراق وتولّى جزءا من التنسيق السياسي للجماعات الارهابية الموالية لإيران" وهو تنسيق كان "تولّاه في السابق الارهابي قاسم سليماني".
وتؤكد واشنطن أنّ كوثراني المدرج على اللائحة السوداء الأميركيّة للإرهاب منذ عام 2013 يُسهّل أنشطة جماعات تقوم بالعمل خارج سيطرة الحكومة العراقيّة من أجل قمع المتظاهرين بعنف" أو "مهاجمة بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة".
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الأمريكية في العراق تفقد طهران قاعدتها وتنزع يد ميليشياتها خصوصا وأن المستقبل القريب للغاية بعد انتهاء عاصفة كورونا يحمل هجمة كبرى على ميلشيات إيران تمحيها من على الأرض.
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