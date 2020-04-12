أسبوعين فقط على انتهاء آخر مهلة أمريكية.. العراق يبحث عن كهرباء وغاز أوائل مايو المقبل

توقعات باحتجاجات شعبية هائلة ما لم تتحرك الحكومة لتأمين إمدادات الغاز وتشغيل الكهرباء قبل قدوم الصيف



خبراء: الحكومة الفاسدة في العراق لم تتحرك للبحث عن بدائل لإيران لتصدير الغاز بدءًا من شهر نوفمبر الماضي



الفهداوي: السعودية عرضت علينا تصدير الغاز ويصل في أيام للعراق لكن ضغوط إيران أفشلت الصفقة





قال مراقبون، إن استهتار القيادة العراقية الحاكمة بمصير البلد، هى من آخرت البحث عن بدائل غير ايران، لبدء تصدير الغاز الى العراق منذ شهر نوفمبر 2019 الماضي. وقالوا إن هناك استهتارا بحياة المواطنين العراقيين وعدم ادراك للتحديات ولذلك لم يفتح المسؤولون في العراق نوافذ جديدة لاستيراد الغاز بعيدا عن الملالي وإعادة فتح الأبواب مع السعودية مرة ثانية.

وكانت واشنطن قد منحت العراق آخر مهلة تنتهي في 30 أبريل الجاري لاستيراد احتياجاته من الغاز وخرقا للعقوبات الأمريكية عليها. وهو ما ينبىء بمجهول يواجه شبكات الكهرباء في العراق خلال الفترة القادمة..

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد مدت لمدة 30 يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق، من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، كما واصلت واشنطن تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي تعاني نقصاً مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الآن. وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت في فبراير2020 السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. لكن مدة الإعفاء تقلّصت من 90 و120 يوماً، إلى 45 يوماً، والآن إلى 30 فقط حتى نهاية إبريل الجاري.

ومنحت الولايات المتحدة الأمريكية العراق استثناءات، بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين لكن الحكومة العراقية الفاشلة لم تعمل بهذا منذ شهر نوفمبر 2019 الماضي. ولم تف بغداد بأي شرط، نتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء. وفي حال لم يتم تمديد الاستثناء، فسيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرض لعقوبات أميريكية.

في نفس السياق، كشف وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، عن تدخل إيران في شؤون البلاد والتحكم بمصيره. وقال الفهدواي الذي شغل منصب وزير الكهرباء في حكومة حيدر العبادي بين عامي 2014 -2018، وخاض المفاوضات مع طهران بشأن استيراد الغاز، إن العراق تلقى عرضاً من السعودية بتوفير الغاز الذي تحتاجه بغداد وبأسعار أقل من الأسعار العالمية. وأوضح أنه تلقى عرضاً بالمساعدة عبر مكالمة هاتفية من وزير الطاقة السعودي في حينه، قائلاً إن الأخير تعهد بتوفير الغاز حسب احتياج العراق، على أن يصل خلال 24 ساعة من الكويت، وخلال 6 أيام تصل الشحنات من السعودية، بالإضافة إلى إرسال فريق من شركة آرامكو للعمل في العراق، واستخراج الغاز وبيعه بـ 7 ونصف سنت".

إلى ذلك، أكد أن رئيس الوزراء وافق على العرض في حينه، وتم الاتفاق على موعد سفر إلى المملكة لتوقيع اتفاقيات في هذا الشأن لكن كل ذلك ألغي في اللحظات الأخيرة بسبب الضغوطات الإيرانية، حسب قوله. وتساءل: كيف نضحي بمصلحة العراق من أجل إرضاء إيران؟!

وقاد انقطاع الكهرباء في العراق لاحتجاجات من قبل الشارع العراققي من قبل وخصوصا مع بدء فصل الصيف، وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميغاوات.

في نفس السياق ووفق تصريحات مسؤولة بوزارة ااكهرباء العراقية، فإن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ أن عمرها 50 عاما وفقدت 25 بالمئة من طاقتها بسبب هجمات تنظيم داعش الارهابي. يضاف الى هذا كله، ووفقا لوزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة فإن العراق مطالب بسداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمنا لشراء كهرباء وغاز سابقا.

وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران، لأسباب سيطرة عصابات إيران وميليشياتها على المشهد في العراق.

أ.ي