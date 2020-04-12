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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 نيسان 2020 04:23 م

نائب عن الحكمة يؤكد صعوبة عقد جلسة منح الثقة للكاظمي بالوقت الحالي

جام البخاتي



 اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني  جاسم البخاتي صعوبة عقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية خلال الوقت الحالي.


 وذكـر النائب جاسم البخاتي ، في تصريح صحفي ، ان « عقد جلسة استثنائية بالوقت الحالي ، سيصطدم بعاملين رئيسين ، الاول عدم حضور العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب ، والعامل الاخر تداعيات ازمة جائحة كرونا التي ستمنع وصول النواب في الاقليم والمحافظات الاخرى بسبب حظر التجوال الوقائي «.

واضاف ان « رئيس الوزراء المكلف يعول على التنافس لنيل الثقة ،كما حصل مع رئيس الجمهورية ومنافسيه في عملية التصدي للترشيح من رئاسة الجمهورية انذاك «، مبينا انه « ستكون هناك عملية تنسيق يتبناها الرئيس المكلف مع بعض النواب لضمان تصويت العدد الكافي لتمرير كابينته ومنحها الثقة «، مرجحا ان يقدم الكاظمي تشكيلته الحكومية الجديدة الى مجلس النواب قبل انقضاء المدة الدستورية للتكليف.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، كلف مصطفى الكاظمي رسميا يوم الخميس 9 نيسان ، بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الوزراء ، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.

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