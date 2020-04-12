تحالف القوى يؤكد وجود شبه اجماع سياسي على الاسراع بمنح الثقة للكاظمي

اكدت كتلة تحالف القوى العراقية وجود شبه اجماع سياسي على الاسراع بمنح الثقة للمكلف الجديد وكابينته الوزارية .



وقال النائب عن التحالف عبد الخالق العزاوي ان « هناك شبه اجماع سياسي ونيابي على دعم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي والاسراع بمنحها الثقة امام مجلس النواب «، مشيرا الى ان « العراق يشهد سلسلة ازمات منها فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط وتداعياتها الاقتصادية على الموازنة العامة .



واضاف ان « هناك تفاؤلا سياسيا وبرلمانيا بنجاح الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية محدودة من اجل المضي لمتابعة الملفات الهامة «، مبينا ان « مطالبنا ونحن جزء من القوى السياسية السنية هي اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين والاستجابة لمطاليب المتظاهرين وخلق شراكة في القرار الحكومي ومكافحة الفساد المالي والاداري «.