نائب كردي يرجح ان يقدم الكاظمي تشكيلة حكومية ليست كاملة الاستقلالية

رجح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا ان يقدمالكاظمي تشكيلة حكومية ليست كاملة الاستقلالية".



وقال ميرزا ،:" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وضعهيختلف عن سابقيه محمد علاوي وعدنان الزرفي، اذ تمكن الكاظميمن الحصول على تأييد كلي من جميع القوى السياسية ،سواء كانتالشيعية او السنية او الكردية ،قبل المضي بتكليفه "".



واضاف:" ان الكاظمي سيتشاور مع القوى السياسية قبل تشكيلحكومته ، اي بمعنى انه سيقدم الاسماء ويطرحها على الكتلالسياسية لاخذ رأيها فيها ومن ثم يتم تقديمها الى البرلمان لغرضالتصويت، وبالتالي ربما تكون الكابينة الوزارية ليست مستقلةبالكامل" ، مؤكدا ان ذلك ياتي من اجل ضمان تمرير كابينته الوزاريةفي البرلمان.