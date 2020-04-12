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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 نيسان 2020 03:35 م

الموسوي تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.. ونائب: الكتل السياسية ستفرض شخصياتها في كابينة الكاظمي

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أكدت عضو مجلس النواب سناء الموسوي، أن وضع العراق لا يحتمل أزمات أكثر من الموجودة في الوقت الحالي، ولا بد لقوى السياسية أن تحسم أمرها باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت الموسوي، إن "على مجلس النواب تـشـريـع قــوانــين ضــرورية يحتاجها المواطنون خلال الفترة المقبلة؛ كقانون التقاعد الذي لم يجر عليه أي تعديل على بعض فقراته، رغم تضرر الكثير من المواطنين بسببه، وقانون العشوائيات الذي أرسل من قبل الحكومة وقرئ للمرة الأولـى ويحتاج الى تشريع نيابي ليكون هناك استملاك لقطع الأراضي للمواطنين وحل أزمة السكن، وإكمال قانون الانتخابات للمضي بإجرائها المبكر".

وبينت، أن "قسماً مـن هـذه الإجراءات متعلق أمـرهـا بتشكيل الوزارات بـالاتـفـاق مـع رئيس الوزراء المكلف بمجلس النواب والكيانات واتخاذ إجـراءات سريعة يمكن ْ تخدم المواطن، على اعتبار أن غالبية الوزارات مـن دون مـوازنـة فـي حـين تعصف بالبلد أزمـة اقتصادية وصحية".

وتابعت، أن "رئيس الوزراء المكلف مـصطفى الكاظمي عـلـيـه المضي بـتـشكيل الحكومة، والبدء بمشـروع النهوض بالواقـع الاقـتصادي والسياسي والخدمي والتعليمي والصحي في البلد، رغم ان هناك قوى سياسية تحفظت على تكليفه"، منوهـة أنه يجب أن "يعمل في البداية على التهيئة لانتخابات مبكرة، والتخلص مـن كـل ما مر والشعـب مـن مؤامرات وأجندات تدخلت في العمل الحكومي".

من جانبه، أكد النائب أسعد ياسين، أن الكتل السياسية ستفرض شخصياتها في الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي، لافتا إلى أن الكابينة الجديدة لن تكون مستقلة مطلقا.

وقال ياسين في تصريح صحفي، إن من المستحيل أن يقوم الكاظمي باختيار كابينته باستقلالية لأن الكتل السياسية لن توافق ولن تجمع ألا أن يكون المكلف متعاونا معها.

وأضاف أن الكتل السياسية لا تعرف المهنية والكفاءة بقدر ما تريد أشخاص يلبون مصالحهم ومطامعهم، وبالتالي فأن الكتل ستفرض أسماء وشخصيات على الكاظمي للحصول على الوزارات.

وبين أن كل من يقول أن الكاظمي سيأتي بكابينة مستقلة فأن معلوماته غير دقيقة وليس فيها شيء من الصحة، حيث ستكون الكابينة تابعة للكتل والأحزاب السياسية.

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