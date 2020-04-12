ممثل الصحة العالمية: العراق أمام 10 أيام حاسمة بشأن فايروس كورونا

رهنَ ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق، أدهم إسماعيل، اليوم الأحد، بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.

وأضاف، أن الخطوات السريعة التي اتخذتها خليَّة الأزمة بزيادة عدد مختبرات الفحص والتشديد على تطبيق إجراءات الحظر، فضلاً عن منع التجمعات والزيارات الشعبيَّة وتوصيات المرجعيَّة الدينيَّة أسهمتْ بشكلٍ كبير في تطويق المرض في الوقت الحالي.