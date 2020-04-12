أكذوبة تمرير الجماعة الإرهابية في زمن كورونا

لا تفوت جماعة الإخوان الإرهابية فرصة للتسلل لعقول الناس واختراق وعيهم، بالمنطق الزائف والأكاذيب المعسولة.

يستخدمون قواعد الضمير والأخلاق والمواطنة، لإعادة إحياء جماعة اغتالت كل القيم النبيلة.



وتتعدد الخدع الخفية والظاهرة، لفتح ثغرات جديدة ينفذ منها الإخوان مجددا إلى المجتمع.

من بين ذلك الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الإخوان بسبب كورونا

والسؤال هل تستهدف كورونا الإخوان المسجونين وحدهم دون غيرهم من المساجين الذين يطلق سراحهم؟

التاريخ يشهد أن هذه الجماعة كانت مسماراً فى ظهر كل أنظمة حكم البلاد.

فالإخوان يبدأون عهدهم بالتحالف وسرعان ما ينقضون العهود ويخونون .

ولم يدم شهر عسل بينهم وبين المجتمع أكثر من شهور قليلة.



وأخطر من الإخوان، من يحاولون «تمرير الإخوان»، وهم متأكدون أن مجيئهم من جديد، تهديد لاستقرار البلاد

فى زمن كورونا، تصطف الدول والشعوب، وتتقارب المشاعر ، وتعانى البشرية من أوجاع مشتركة.. إلا الإخوان.



والمثل الحى على ذلك هو دعوتهم للخروج ليلاً وتكثيف الازدحام حتى ينتقم الله من الشعب الذى لم يقف بجوارهم.



الشيطان أهون من الإخوان، والمصريون وصلوا إلى درجات من الوعى والاقتناع، تجعل من يرتدى ثيابا زائفة لـ«تمرير الإخوان»، شيطان مثلهم.



فمصر لها دولة واحدة وقانون واحد ومؤسسات، وقوانينها أساسها المواطنة والعدالة دون تفرقة أو مخاصصة أو حقوق إلهية.



فى زمن كورونا تتحد القلوب وتتجه الأيدى إلى السماء بالدعاء بالخير والرحمة.. إلا الإخوان فللانتقام.





لا تفوت جماعة الإخوان الإرهابية فرصة للتسلل لعقول الناس واختراق وعيهم، بالمنطق الزائف والأكاذيب المعسولة.

يستخدمون قواعد الضمير والأخلاق والمواطنة، لإعادة إحياء جماعة اغتالت كل القيم النبيلة.



وتتعدد الخدع الخفية والظاهرة، لفتح ثغرات جديدة ينفذ منها الإخوان مجددا إلى المجتمع.

من بين ذلك الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الإخوان بسبب كورونا

والسؤال هل تستهدف كورونا الإخوان المسجونين وحدهم دون غيرهم من المساجين الذين يطلق سراحهم؟

التاريخ يشهد أن هذه الجماعة كانت مسماراً فى ظهر كل أنظمة حكم البلاد.

فالإخوان يبدأون عهدهم بالتحالف وسرعان ما ينقضون العهود ويخونون .

ولم يدم شهر عسل بينهم وبين المجتمع أكثر من شهور قليلة.

وأخطر من الإخوان، من يحاولون «تمرير الإخوان»، وهم متأكدون أن مجيئهم من جديد، تهديد لاستقرار البلاد

فى زمن كورونا، تصطف الدول والشعوب، وتتقارب المشاعر ، وتعانى البشرية من أوجاع مشتركة.. إلا الإخوان.

والمثل الحى على ذلك هو دعوتهم للخروج ليلاً وتكثيف الازدحام حتى ينتقم الله من الشعب الذى لم يقف بجوارهم.

فى زمن كورونا تتحد القلوب وتتجه الأيدى إلى السماء بالدعاء بالخير والرحمة.. إلا الإخوان فللانتقام.