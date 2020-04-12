تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في كركوك

أفاد مصدر طبي مسؤول، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في محافظة كركوك.



وأبلغ المصدر، بأن المصاب يُدعى (ع، ع) في العقد السادس من العمر من سكنة حي "الشورجة" في مدينة كركوك وقد فارق الحياة فجر اليوم.



وأضاف المصدر، أن المصاب كان يخضع للعناية المركزة و وضعه الصحي لم يكن مستقرا مما تسبب بوفاته.



وبهذا يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في المحافظة إلى حالتين من بين 29 اصابة اكتسبت 15 منها الشفاء التام.