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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 نيسان 2020 02:56 م

وزارة العدل تكشف حقيقة إصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا

سجن
نفت وزارة العدل، اليوم الأحد، ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا في سجن سوسة الاتحادي بمدينة السليمانية.

وأشارت الوزارة، في بيان إلى ضرورة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في الوزارة وعدم تضليل الرأي العام والإلتزام بالمهنية والأمانة الإعلامية في نقل الأخبار.

وأكدت الوزارة : أن وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه دائرة الإصلاح العراقية منذ اليوم الاول بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الوباء مع الاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم والتشميس وتوزيع الكمامات والقفازات على كافة النزلاء والعاملين داخل الاقسام الصلاحية.


من جهة أخرى تقوم الوزارة بأعداد قوائم النزلاء المشمولين بالعفو الخاص تمهيدا لإرسالها إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وبدورها تقوم بأرسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية بغية أصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لإطلاق سراحهم...
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