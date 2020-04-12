نائب سابق : حكومة عبد المهدي تتحمل تبعات عدم صرف الاموال الخاصة بمواجهة كورونا



كشف النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، عن مخالفة الحكومة المستقيلة القوانين بشأن عدم ارسال موازنة 2020 الى البرلمان، مبينا :" ان الحكومة استقالت في تشرين الثاني في حين تنص القوانين على ارسال الموازنة في تشرين الاول من كل عام ".





وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي تتحمل كافة التعبات بعدم صرف الاموال الخاصة في مواجهة اكبر ازمة تواجه العراق وهي جائحة كورونا ، لعدم ارسالها الموازنة ".



واضاف :" ان القانون ينص على ارسال الموازنة بتاريخ 10 تشرين الاول من كل عام الى مجلس النواب وعدم تأخيرها مطلقا للسماح للبرلمان بدراستها واجراء التعديل اللازم من اجل التصويت عليها".



واوضح :" ان عبد المهدي قدم استقالته بتاريخ 29 تشرين الثاني ما يعني مرور شهر ونصف الشهر على موعد ارسال مسودة القانون"، متسائلا عن سبب عدم ارسال الموازنة الى البرلمان ، رغم اكتمالها في مجلس الوزراء ".



ف.ا