نائبة : على القوى السياسية حسم امرها باتجاه الانتخابات المبكرة



دعت النائبة سناء الموسوي القوى السياسية الى :" ان تحسم امرها باتجاه اجراء انتخابات مبكرة"، مبينة :" ان وضــع الـعـراق لا يحتمل ازمـات اكـثـر مـن المــوجــودة فـي الـوقـت الـحـالـي".



وقالت الموسوي في تصريح صحفي : "على مجلس النواب تـشـريـع قــوانــين ضــرورية يحتاجها المواطنون خلال الفترة المقبلة ، كقانون التقاعد ، وقانون العشوائيات ، واكمال قانون الانتخابات للمضي باجرائها مبكرا ".



واضافت :" على رئيس الوزراء المكلف مـصـطـفـى الـكـاظـمـي المــضــي بـتـشـكـيـل الـحـكـومـة، والـبـدء بـمـشـروع الـنـهـوض بـالـواقـع الاقـتـصـادي والسياسي والـخـدمـي والتعليمي والصحي في البلد، و يجب ان يعمل في البداية على التهيئة لانتخابات مـبـكـرة".



ف.ا