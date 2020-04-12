القدو : الكاظمي لن يتمكن من تشكيل الحكومة ونيل الثقة .. لهذه الاسباب



اكد النائب عن تحالف "الفتح" حنين القدو صعوبة تشكيل المكلف مصطفى الكاظمي الحكومة والحصول على الثقة البرلمانية .



وقال القدو في بيان صحفي :" مازالت عملية تشكيل الحكومة من قبل مصطفى الكاظمي تواجه مجموعة من المعوقات والشروط التي سوف تفرض من بعض الكتل او القوى السياسية ".



واضاف :" ان التحالف الكردستاني لديه شرطان ، الاول يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة وتطبيق المادة ١٤٠ في كركوك وكذلك المناصب الوزارية ، والثاني هو اتفاق اغلبية القوى الشيعية على المرشح بغض النظر عن شخصيته او انتمائه السياسي ".



وتابع :" اما القوى السنية فهي تطالب بالاستحقاق الانتخابي ومجموعة من الوزارات ".



وخلص القدو الى انه : " في ظل هذه الشروط والاوضاع وتفكك القوى الشيعية ، يواجه الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تكون عائقا امام قدرته على تشكيل الحكومة والحصول على ثقة اعضاء مجلس النواب".



ف.ا