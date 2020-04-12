الامطار تضيف 200 مليون متر مكعب من الماء الى سد العظيم



اعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى عن زيادة خزين ثاني اهم سدودها بمقدار 200 مليون متر مكعب بسبب الامطار الاخيرة.



وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري في تصريح صحفي :" ان الامطار الاخيرة كانت غزيرة وبمعدلات اسهمت في تدفق سيول صوب سد العظيم في اقصى شمالي ديالى ، ما اسهم في رفع الخزين من 900 مليون متر مكعب الى مليار و100 مليون متر مكعب ، اي بزيادة تقدر بـ 200 مليون متر مكعب ".



واضاف المعموري :" ان الزيادة مهمة للغاية في تأمين خزين ستراتيجي لسقي المحاصيل ، كما ان السد يمثل مسارا مهما لدعم نهر دجلة ، خاصة وان نهر العظيم المار بالسد احد اهم روافده ".



وتمتلك ديالى 5 سدود ابرزها حمرين والعظيم ، وهي قادرة على تخزين اكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه في طاقتها القصوى.



ف.ا