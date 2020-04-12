الشباب والرياضة : ملعب الكوت الاولمبي جاهز لاستقبال مباريات الدوري



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب الكوت الاولمبي لاستقبال مباريات دوري الكرة الممتاز.



وقال مدير دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة طالب الموسوي :" ان وزارة الشباب والرياضة تواصل أعمال الصيانة في ملعب الكوت الاولمبي، سعة ٢٠ الف متفرج".



واضاف انه :" تمت المباشرة بعملية قص العشب وادامة ارضية الملعب واستمرار عملية السقي اليومي، حيث وصل الملعب الى الجاهزية الكاملة لاستقبال المباريات".



يذكر ان وزارة الشباب والرياضة، انجزت اعمال الصيانة في عدد من الملاعب من بينها البصرة والشعب الدولي وملعب الحبيبية.



ف.ا