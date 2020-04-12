الطاقة النيابية : الموازنة ستخفض باكثر من النصف في حال بقاء اسعار النفط على حالها

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان موازنة 2020 ستخفض باكثر من النصف في حال بقاء اسعار النفط على انخفاضها، مبينة :" ان الموازنة سيعاد النظر بها من قبل الحكومة المقبلة".



وقال عضو اللجنة بهاء النوري في تصريح صحفي :" هناك مخاوف كبيرة وحقيقية ستواجه الموازنة الخاصة بـ 2020 التي لابد من اعادة النظر بها".



واضاف :" ان الموازنة اعدتها حكومة عبد المهدي على اساس سعر 56 دولارا للبرميل الواحد من النفط ، في حين يبيع العراق نفطه حاليا بقرابة 25 دولارا للبرميل".



واوضح النوري انه :" في حال بقاء الاسعار بالمعدل الحالي ستعيد الحكومة المقبلة النظر بالموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب" .

ف.ا