طب الاعشاب في ديالى يزدهر في ظل كورونا .. ودائرة الصحة تتوعد بالمقاضاة



حذرت دائرة صحة ديالى، اصحاب محال طب الأعشاب من مغبة خداع الناس واستغلالهم عبر طرح علاجات لفايروس كورونا، مؤكدة أن دعاوى قضائية ستلاحق المخالفين.



وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي :" تم توجيه تحذير لمحال طب الاعشاب في كل مدن ديالى من مغبة محاولة بعض ضعاف النفوس خداع الاهالي والحديث عن وجود وصفات محددة لعلاج فايروس كورونا ".



واضاف :" ان علاج فايروس كورونا يجري من قبل برنامج صحي محدد وثابت لمنظمة الصحة العالمية وباشراف فرق صحية متخصصة" ، مؤكدا ان دائرة صحة ديالى ستقاضي كل من يحاول خداع الناس".



ودعا الاهالي الى الحذر من الشائعات والمغالطات التي يحاول البعض نشرها للخداع وابتزاز المواطنين للحصول على الاموال .



وكانت ديالى سجلت 18 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا ، بينها 10 شفيت فيما توفي 3 جميعهم من كبار السن.



ف.ا