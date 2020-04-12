المسعودي : الكتل رحبت برئيس الوزراء المكلف ولم تتفق عليه !



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان الكتل السياسية رحبت بتكليف مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء ولم تتفق عليه" ، فيما بين :" ان تمرير الكاظمي متوقف على الكابينة الوزارية التي سيقدمها لمجلس النواب ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان اغلب الكتل السياسية قلوبها مع الكاظمي وسيوفها ضده" ، لافتا الى :" ان الكتل السياسية رحبت فقط بتكليف الكاظمي ولا يمثل ذلك اتفاقا ".



واضاف :" ان تمرير الكاظمي داخل مجلس النواب متوقف على الكابينة الوزارية التي سيقدمها " ، مبينا :" ان القوى السنية والكردية مع تمرير الكاظمي بشكل رسمي ".



ف.ا