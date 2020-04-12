خبير قانوني : الكاظمي يجب تقديم استقالته من رئاسة المخابرات منذ تكليفه



اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان القانون لا يسمح لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بادارة جهاز المخابرات بعد تكليفه.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان القانون العراقي منع الجمع بين وظيفتين ، وبالتالي فان الكاظمي يجب ان يقدم استقالته من رئاسة جهاز المخابرات بعد تكليفه"، لافتا الى :" انه يجب تقديم استقالته من اي منصب يشغله منذ تكليفه "..



واضاف :" ان شروط شخصية رئيس الوزراء وفق القانون يجب ان تكون مستقلة ولا تشغل اي منصب عسكري او سياسي في الحكومة"، مبينا :" ان استمرار الكاظمي بشغل منصب رئاسة جهاز المخابرات يسقط عنه التكليف بمنصب رئاسة الوزراء".



ف.ا