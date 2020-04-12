النزاهة النيابية : ملفات فساد كبرى سيكشف عنها بعد تشكيل الحكومة وانتهاء كورونا



اعلنت لجنة النزاهة النيابة انهاء ستكشف ، بعد تشكيل الحكومة والانتهاء من ازمة كورونا ، عن "ملفات فساد كبرى"، مبينة :" ان تلك الملفات متورط بها مسؤولون كبار ".



وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان اهم القوانين، التي ستعمل اللجنة على تفعيلها ، هما قانونا "من اين لك هذا، والكسب غير المشروع"، مشيرا الى :" ان تلك القوانين مقرّة، الا ان العمل بها متوقف بسبب التحديات التي يواجهها البلد من تأخير تشكيل الحكومة الى جائحة كورونا ".



واضاف المياحي :" ان انعقاد مجلس النواب وعودة اجتماع اللجان سيكونان هما الخطوتين الاوليين في بداية الفصل التشريعي المقبل للعمل على تفعيل هذه القوانين" ، مبينا انه:" بالرغم من وجود هذه القوانين الصارمة، الا اننا نحتاج الى تفعيل دور اللجنة الرقابي للكشف عن الفساد ".



وتابع :" ان اللجنة لديها الكثير من ملفات الفساد وتنتظر ان تستقر الاوضاع داخل البلاد وينتهي فيروس كورونا وتشكيل الحكومة، لكي تكون الأجواء مناسبة للكشف عنها وتفعيلها ".



ف.ا