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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 نيسان 2020 10:51 ص

النزاهة النيابية : ملفات فساد كبرى سيكشف عنها بعد تشكيل الحكومة وانتهاء كورونا

النزاهة النيابية

اعلنت لجنة النزاهة النيابة انهاء ستكشف ، بعد  تشكيل الحكومة والانتهاء من ازمة كورونا ، عن "ملفات فساد كبرى"، مبينة :" ان  تلك الملفات متورط بها مسؤولون كبار ".
 
وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان اهم القوانين، التي ستعمل اللجنة على تفعيلها ، هما  قانونا "من اين لك هذا، والكسب غير المشروع"، مشيرا الى :" ان تلك القوانين مقرّة، الا ان العمل بها متوقف بسبب التحديات التي يواجهها البلد من تأخير تشكيل الحكومة الى جائحة كورونا ".

 واضاف المياحي :" ان انعقاد مجلس النواب وعودة اجتماع اللجان سيكونان هما الخطوتين الاوليين في بداية الفصل التشريعي المقبل للعمل على تفعيل هذه القوانين" ، مبينا انه:"  بالرغم من وجود هذه القوانين الصارمة، الا اننا نحتاج الى تفعيل دور اللجنة الرقابي للكشف عن الفساد ".
 
وتابع :"  ان اللجنة لديها الكثير من ملفات الفساد وتنتظر ان تستقر الاوضاع داخل البلاد وينتهي فيروس كورونا وتشكيل الحكومة، لكي تكون الأجواء مناسبة للكشف عنها وتفعيلها ".

ف.ا
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