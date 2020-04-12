متظاهرو العراق: موقفنا من الكاظمي هو نفس الموقف من الزرفي وعلاوي ونرفض ترك الساحات

أكد متظاهرو العراق، أن موقفهم من مصطفى الكاظمي هو نفس الموقف من الزرفي ومن قبله، فكل التسريبات والتكليفات خلال الأشهر الماضية وضعت البلاد أمام العالم وكأنها حقل تجارب.

وأشاروا إلى أنه بعد رفضهم لكل الأسماء يتحججون اليوم بأن الكاظمي لا ينتمي لأحزاب، ويريدون إخفاء انتماؤه لحزب الدعوة، ولدينا تفاصيله.

من جانبه، يقول على عزيز، عضو المكتب السياسي للجنة المنظمة لمظاهرات العراق، إن لو لم يكن الكاظمي حزبي فهو على رأس الجهاز الأمني الأول "المخابرات"، وخلال رئاسته للجهاز قُتل أكثر من ألف متظاهر، وهو على رأس الهرم الأمني عندما سئل عمن قتل المتظاهرين قال "طرف ثالث".

وتابع عزيز، الكاظمي في خطاب تكليفه قال إنه سوف يحاسب قتلة المتظاهرين، ومن جانبنا نحمله كل تلك الدماء وبشكل شخصي كونه الآن يقول "ستحاسب قتله المتظاهرين" فهل عرفتهم الآن.

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن برهم صالح هو المتهم الأول بسفك دماء العراقيين يليه مصطفى الكاظمي الذي توافقت عليه الكتل السياسية بعد أن جاءت الأوامر من الخارج، وإن لم يعتذر الكاظمي فهو متهم مع برهم صالح، علما بأن الكشف عن القتلة ليس من مطالب المتظاهرين بل هو واجب.



ويرفض المتظاهرون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.



وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة كما قابلوا اسم نعيم السهيل بالرفض قبل ترشيحه رسميا، وكذلك عدنان الزرفي وأخيرا مصطفى الكاظمي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.



وقدم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن رئاسة الوزراء، موجها رسالة إلى الشعب العراقي، قال فيه: "أقدم اعتذاري أولا لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع".



وأضاف الزرفي أن "اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف جاء للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا"، موجها الشكر للذين ساندوا ودعموا ترشيحه وتحملوا كل التهديدات التي حملتها "بيانات مشبوهة"، حسب قوله.



بدوره، كلف الرئيس برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة.