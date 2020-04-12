التعليم تقرر منح درجات للطلاب الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية



اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح درجات للطلاب الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية.



وقال مدير علاقات وإعلام وزارة التعليم العالي عدنان إن "الوزارة في إطار تشجيع التعليم الإلكتروني قررت إعطاء بعض الدرجات على السعي للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية"، لافتاً إلى أن "وزارة التعليم ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار إيصال المناهج إلى الطلبة".



وأشار إلى أن "الوزارة شرعت بالتواصل مع الطلبة عبر المنصات الإلكترونية وتم بحث اتخاذ هذا المنحى إسوة بدول العالم التي استخدمت هذه المنصات في التعليم"، مبيناً أن "هناك صعوبات واجهت بعض الأساتذة والطلبة في التواصل وتم الوصول إلى مراحل متقدمة لإيصال المادة الفديوية والورقية عبر المنصات الإلكترونية".



ف.ا