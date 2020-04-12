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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأحد، 12 نيسان 2020 10:34 ص

هذا هو مخططهم.. الإبقاء على عبد المهدي منبطحا حتى يحين موعد الانتخابات

عندما أيقن زعماء الكثل السياسية و أباطرة المال ، ان زوال حكومة عبد المهدي ستفقدهم مكاسبهم التى حققوها على حساب مصالح الشعب بدأوا  يمكرون ويناورون ويسلكون  طرقا ملتوية لتحقيق غاياتهم


وكان الهدف للجميع  هو ابقاء عبد المهدي على رأس حكومة ضعيفة هشة ان فرغت منها الخزائن انتظروا ريع النفط المترنح تحت وطأة الانهيارات والأوبئة.

ووسيلتهم لابقاء المنتفجي فهي التستر بغطاء بات مهلملا ومليئا بالثقوب اسمه الدستور !!

قبل ايام وضعوا مصطفى الكاظمي في خانة (عملاء الشيطان الاكبر) بل واتهموه  بالتواطؤ مع الامريكان في عملية اغتيال سليماني والمهندس.

وحين شعروا ان رئاسة الحكومة اقتربت ممن يتهدد مكاسبهم ، وهو عدنان الزرفي ، هرعوا متوسلين الكاظمي ان يقبل برئاسة الحكومة ولسان حالهم يقول: ذقنا موت الزرفي فرضينا بحمى الكاظمي!

ذرفوا دموع التماسيح على مستقبل الشيعة لابعاد الزرفي، وضربه بالكاظمي ومن ثم التخلص منهما معا والابقاء على البقرة الحلوب عادل المنتفجي!

اما حامي الدستور القابع في مربع الجادرية فانه انزلق هو الآخر الى لعبة الابالسة وصار جزءا منها ، وضالعا في ادارتها !


ربما يتوهم العراقيون ان برهم صالح مازال ثابتا في تبنيه لرئيس الوزراء المكلف حتى يكمل مشواره بالفشل او الاخفاق ، تماشيا مع الدستور وبنوده ، لكن الحقيقة التي يجهلها الجميع ان رئيس الجمهورية راح يبعث ممثلين عنه لاقناع الزرفي بالانسحاب رضوخا او تواطؤا مع ( ابطال سقيفة الحكيم )!
خلاصة اللعبة التي انتجتها عقول الفاسدين في سقيفة الحكيم هي ضرب الزرفي بالكاظمي ، ثم تسقيط الكاظمي بالتدليس والافتراء ، والابقاء على عبد المهدي منبطحا حتى يحين موعد الانتخابات

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