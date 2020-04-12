محافظ بغداد يعلن عن قرب افتتاح مستشفى لعزل وعلاج المصابين بكورونا





أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن قرب افتتاح مستشفى جديد ملاصق لمستشفى ابن الخطيب.



وقال العطا بحسب بيان للمحافظة، إن "المستشفى الجديد سيكون ملحقا لابن الخطيب لتكون ساندة في عزل وعلاج ورعاية المصابين بفيروس (كورونا)"، مشيرا إلى ان "الإعمال في أسبوعها الثالث وشارفت على الانتهاء".



وأضاف أن "المستشفى سيوضع على اهبة الاستعداد تحسبًا لأي طارئ في حالة ازدياد عدد الإصابات"، مطمئنًا في الوقت ذاته بان " مستشفى ابن الخطيب يستوعب جميع المصابين الى الآن".



من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي أن "انجاز هذا المستشفى وغيره سيكون اضافة نوعية وزيادة للسعة السريرية للمستشفيات لتوفير بنية تحتية ملائمة للمصابين بفيروس (كورونا) والملامسين لهم".



ف.ا