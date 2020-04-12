نائبة تطالب وزراتي المالية والكهرباء بصرف رواتب موظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء





طالبت نائبة رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة المساري وزراتي المالية والكهرباء بصرف رواتب موظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء.



وقالت المسارّي في بيان ان:" قرارات التعيين جاءت بعد موافقة وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط، ومثل هكذا قرارات يجب ان تكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذها والالتزام بها ، ولا نقبل معالجة العجز في الموازنة المالية على حساب الموظفين واصحاب لعقود".



واعتبرت المسارّي :" ان البطالة هو فيروس قاتل مستوطن بسبب الجوع والفساد ليزيد من اضراره وانعكاسه على المجتمع ازمة كورونا التي قطعت سبل العيش، مشددة على ان كل السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، مطالبة بإيجاد الحلول السريعة وفي مقدمتها الإيفاء بمستحقات الموظفين والعقود ودعم القطاع الخاص وإغاثة العاطلين بشكل عاجل.



ف.ا