احالة المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إلى إمرة دائرة المحاربين





أحيل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى إمرة دائرة المحاربين.



وذكر مصدر في وزارة الدفاع إن "العميد يحيى رسول تمت احالته الى امرة دائرة المحاربين من دون ذكر الاسباب.



ف.ا