احالة المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إلى إمرة دائرة المحاربين

أحيل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى إمرة دائرة المحاربين. وذكر مصدر في وزارة الدفاع إن "العميد يحيى رسول تمت احالته الى امرة دائرة المحاربين من دون ذكر الاسباب. ف.ا Copy أخبار متعلقة الخارجية تعلن وفاة ٦مصابين بفيروس كورونا من العراقيين في الخارج الجيش الليبي يعلن شروط وقف إطلاق النار ثمانية جسور حيوية متضررة في الانبار بعهدة البنك الدولي لاعادتها للخدمة العمليات المشتركة تكشف حقيقة تقديم 3 دول بالتحالف الدولي طلب انسحاب قواتها معمم شيعي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء