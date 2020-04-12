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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 نيسان 2020 10:21 ص

يونادم كنا: الكاظمي سيقدم كابينته قبل رمضان

يونادم كنا


رجح رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا، تقديم الكابينة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى البرلمان قبل حلول شهر رمضان المبارك أي قبل أقل من أسبوعين.

وقال كنا ف تصريح صحفي، إنه "تحدث مع الكاظمي بُعيدَ تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وإنَّ معظم السياسيين سيكونون داعمين وعوناً له خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، إنَّ "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة"، ولم يدل النائب كنا بمعلومات أخرى عن طبيعة البرنامج وكيف سيكون.

وبين، إنه "ليس من المعقول سعي المكون المسيحي لضمان حقه بشق الأنفس، بل يجب أنْ تكون حقوقنا مضمونة في كل تشكيلة حكوميَّة وهذا حق طبيعي"، مشيراً الى أنه "من الخطأ النضال من أجل الحصول على مقعدٍ وزاري في كل مرة.

وأكد كنا، أنَّ "الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكوميَّة قبل حلول شهر رمضان المبارك" منبهاً الى أنَّ "أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدين عن بعضهم للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب (كورونا) أو غيرها.

ف.ا
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