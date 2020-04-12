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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 نيسان 2020 10:17 ص

لجنة نيابية : الازمة المالية والاقتصادية اول تحديات مصطفى الكاظمي

اللجنة المالية النيابية


اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان الازمة المالية والاقتصادي هي اول تحد سيواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي " .

 وقال عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد في تصريح صحفي  ، ان " اول ازمة امام المكلف الجديد  مصطفى الكاظمي هي الازمة الاقتصادية والمالية "، مشيرا الى  :" ان المكلف غير مختص في المجال المالي "  .

وتساءل رشيد ، "  هل يستطيع  المكلف حل مشكلة الموازنة"،  مبينا ان "  الرجل الذي اشتغل في الحقل المالي والاقتصادي طوال اكثر من ٤٠ سنة ، وهو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، لم يستطع تقديم موازنة خلال عامين  ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، كلف مصطفى الكاظمي رسميا يوم الخميس 9 نيسان ، بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الوزراء ، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.

ف.ا
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