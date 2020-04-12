لجنة نيابية : الازمة المالية والاقتصادية اول تحديات مصطفى الكاظمي





اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان الازمة المالية والاقتصادي هي اول تحد سيواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي " .



وقال عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد في تصريح صحفي ، ان " اول ازمة امام المكلف الجديد مصطفى الكاظمي هي الازمة الاقتصادية والمالية "، مشيرا الى :" ان المكلف غير مختص في المجال المالي " .



وتساءل رشيد ، " هل يستطيع المكلف حل مشكلة الموازنة"، مبينا ان " الرجل الذي اشتغل في الحقل المالي والاقتصادي طوال اكثر من ٤٠ سنة ، وهو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، لم يستطع تقديم موازنة خلال عامين ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، كلف مصطفى الكاظمي رسميا يوم الخميس 9 نيسان ، بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الوزراء ، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.



ف.ا