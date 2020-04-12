عبد المهدي يؤكد اهمية اعادة العراقيين العالقين في الخارج

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اهمية اعادة العراقيين العالقين في الخارج .

وقال خلال اتصاله بوزير النقل عبدالله لعيبي / حسب بيان للوزارة / ان :للعراقيين العالقين في الخارج حقا على الحكومة ومؤسساتها لتسهيل إعادتهم " ،داعيا، الى طمأنة جميع الرعايا العراقيين في الدول الأوربية بجدية إجراءاتنا ،من خلال إجراء المخاطبات اللازمة لاستحصال الموافقات الخاصة باجلائهم عبر رحلات تسيرهم لغايات انسانية وليست تجارية .

ووجه بإيلاء عملية إعادتهم إلى ارض الوطن أهمية كبيرة واستنفار الجهود لاكمال تسيير الرحلات كافة وتوفير الخدمات المطلوبة.

ف.ا