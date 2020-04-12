ماذا فعلت الحكومة و فيروس كورونا بالسياحة لتتراجع بنسبة 100% ؟

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاحد، عن تراجع القطاع السياحي في البلاد بنسبة 100 بالمئة.

وطالبت رابطة فنادق كربلاء المقدسة بتسهيل الاجراءات الخاصة بهم جراء ما لحقهم من خسائر مادية نتيجة جائحة فيروس كورونا.



وقال رئيس هيئة السياحة التابعة للوزارة محمد العبيدي في تصريح له إن “الهيئة تتابع من خلال فرق تفتيشية التزام أصحاب الفنادق بتعليمات خلية ازمة فيروس كورونا،

وتوقفت الفنادق وجميع المرافق السياحية في عموم البلاد عن العمل حاليا بنسبة 100 بالمئة” بسبب جائحة كورونا .

وأدى ذلك إلى خسارة القطاع لملايين الدولارات خلال أسابيع قليلة دون أى تدخل من الدولة لانقاذ صناعة تقدر بمليارات الدولارات .



وقال مراقبون ، أن “السياحة الدينية، اكثر القطاعات، التي تضررت، اذ كانت تسجل ما يقارب السبعة ملايين خلال مواسم الزيارات الدينية على مدار العام، لاسيما خلال المدة الحالية والذي كانوا سيشاركون بإحياء الزيارة الشعبانية، التي تتم سنويا في هذا الوقت”.



وأشاد مراقبون بـ”دور المستثمرين في القطاع الخاص، لتبرعهم بفنادقهم للحالات المشتبه بها وجعلها تحت تصرف خلية الازمة، منوهين بأن الهيئة ستطالب من جانبها الجهات العليا، بتسهيل بعض القوانين لهم، لاسيما الحسابات الضريبية واجور الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، بما يمكنهم من النهوض بواقع فنادقهم وتطويرها مستقبلا”.