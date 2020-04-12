الكاظمي ليس خيار إيران وميليشياتها وصفت تكليفه بإعلان الحرب.. فكيف ستكون المواجهة؟

جاء تكليف رئيس المخابرات السابق بتشكيل الحكومة يوم الخميس الماضي في ظل

تحديات تشهدها البلاد ستكون أكثر قسوة خلال الفترة المقبلة من أي وقت سابق

ولعل أبرز هذه التحديات فيروس “كورونا” الذي يلاحق العراقيين، وأسعار النفط انخفضت بما يكفي لدفع الاقتصاد نحو الكارثة، والمواجهة بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران ولا يزال عناصر تنظيم “داعش” متواجدون، وهم يحاولون استغلال الوقت لتحقيق حلم العودة إلى المناطق التي سبق أن احتلوها في العراق.



وأكدت قائمة الحضور في حفل تنصيب مصطفى الكاظمي، والتي جلست على كراسٍ مذّهبة، رهانات النخبة السياسية في البلاد.

وأظهر أيضاً وحدة النخبة السياسية للمرة الأولى منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبيّة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الخريف، ودفعت العراق إلى أزمة سياسية.

والكاظمي هو ثالث رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة في غضون عشرة أسابيع، وقد أدى عدم اليقين السياسي إلى فراغ القيادة في الوقت الذي لا يستطيع فيه العراق تحمل مثل هذا الفراغ.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة وإيران حرب ظل عبر الشرق الأوسط، أصبح العراق ساحة المعركة الأكثر تقلباً.

ويتوقع المسؤولون والخبراء أن الكاظمي، الذي يعلم الغرف الخلفية السياسية، يتمتع بسمعة وشجاعة لعقد تفاهمات مع واشنطن وطهران، من المرجح أن يتغلب على العقبات التي أدت إلى إبعاد محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى امتيازه النادر بأنه مقبول من الولايات المتحدة وإيران على حدّ سواء.

وفي هذا الاطار يقول مراقبون “لقد استطاع (الكاظمي) السير على خط دقيق بين واشنطن وطهران”، وأضافوا “قد لا يكون الخيار الأول لطهران، لكنه خيار مقبول لها”.

في الأشهر التي تلت اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني في هجوم بطائرة بدون طيار خارج مطار بغداد الدولي، كثفت القوى السياسية العراقية المرتبطة بإيران الضغط على القوات الأمريكية لمغادرة العراق.

كما صعدت الفصائل المسلحة هجماتها الصاروخية واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. في غضون ذلك، ضغطت واشنطن على الحكومة العراقية لتنأى بنفسها عن إيران، وطلبت من قوات الأمن العراقية ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية وزيادة الضغط على بغداد للحد من اعتمادها على صادرات الطاقة الإيرانية، التي تستهدفها العقوبات الأمريكية.

لكن الحكومة الأمريكية أصدرت إعفاءات قصيرة المدى للعراق تعتمد على التقدم الذي يحرزه في تنويع إمداداته بعيداً عن إيران.

وتبدو الضغوط المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران شديدة. ويأتي تعيين الكاظمي بعد أسبوع من زيارة بديل سليماني إسماعيل قاآني إلى بغداد.

وقال مسؤولون عراقيون إن الجنرال الإيراني أشار في اجتماعات إلى أن إيران والحرس الثوري لا يريدان مرشح واشنطن المفضل عدنان الزرفي رئيسا للوزراء.

وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على الغرف الخلفية التي أدت إلى ترشيح الكاظمي، إن الأخير وافق على عدم التدخل في شؤون الفصائل العراقية المسلحة التي يرتبط بعضها بإيران، مقابل حصوله على دعم الكتل السياسية الشيعية التي أعاقت تمرير اثنين من رؤساء الوزراء المكلفين السابقين.

نُظر إلى الزرفي على نطاق واسع على أنه معادٍ للفصائل المسلحة، ونتيجة لذلك، أخذ داعموه يتضاءلون واحداً تلو الآخر، وأصدر بعضهم بيانات لصالح تأييد الكاظمي. “بتفويضي لقيادة الحكومة العراقية، أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات ومطالب العراقيين على رأس أولوياتهم” ، غرد الكاظمي بعد وقت قصير من إعلان تعيينه.

وقال مسؤول عراقي مطلع على موقف الفصائل المسلحة إن الكاظمي حصل على قبول جزئي لأنه كان يُنظر إليه على أنه شخص يمكنه إقناع واشنطن بمواصلة الإعفاءات من العقوبات حيث أن انهيار أسعار النفط العالمية يقلل من قدرة الدولة على تمويل نفسها.

وقال المسؤول “إنهم لا يثقون تماماً بالكاظمي، لكنهم أيضاً يرونه شخصاً يمكنهم التعامل معه”، وأضاف “في هذه المرحلة، يريد الجميع بذل قصارى جهدهم للحفاظ على التنازلات”.

وسبق لكتائب حزب الله، وهي إحدى الفصائل المسلحة المؤثرة، أن ردت بغضب على ترشيح الكاظمي، ووصفته بأنه “إعلان حرب ضد الشعب العراقي”.

واتهمت كتائب حزب الله، الذي سبق وأن قصفت مواقعها من قبل الولايات المتحدة، رئيس المخابرات بالتواطؤ في غارة لطائرة بدون طيار أسفرت عن اغتيال الجنرال سليماني.

“يقع العبء الآن على النخب السياسية العراقية لتأجيل جداول الأعمال الشخصية والإسراع في تشكيل حكومة جيدة بما يكفي للعمل في الحكومة، لأن ذلك قد يكون الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع العراق من أن يصبح منطقة حرب مرة أخرى”، قالت كريستين فونتينروز مديرة مبادرة “سكوفكروفت الشرق الأوسط” من المجلس الأطلسي، والمسؤولة السابقة في إدارة ترامب.



التحديات التي ستواجهها حكومة الكاظمي أكثر تشابكًا وشمولًا من أي وقت في تاريخ العراق الحديث. في الوقت الذي يعمل فيه الأطباء لوقت إضافي لاحتواء أزمة فايروس “كورونا”، يجب على المسؤولين الحكوميين معرفة كيفية توجيه الاقتصاد بعيداً عن الكارثة المالية التي يمكن أن تثير احتجاجات أكبر وأكثر غضباً من تلك التي أدت إلى سقوط في أول رئيس وزراء للبلاد. ويعتمد العراق على مبيعات النفط بنحو 90 في المائة لتغطية موازنته المالية، وليس لديه خطة واضحة للتعويض عن النقص في مليارات الدولارات نتيجة الأزمة المالية العالمية.

ومن بين أمور أخرى، سيجعل ذلك من المستحيل على الحكومة تغطية فاتورة الأجور لحوالي 3 ملايين موظف. في إحدى المقابلات الأخيرة التي أجراها قبل تنحيه، وضع زورفي المشكلة بأشد العبارات. وقال للتلفزيون العراقي “في الشهر القادم لن نتمكن من تأمين نصف الرواتب”، وشدد بالقول “سنختبر معاناة حقيقية”.



