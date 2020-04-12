من المستحيل أن يختار الكاظمي كابينته باستقلالية.

لا شك أن ، الكتل السياسية ستفرض شخصياتها في الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي، و ان الكابينة الجديدة لن تكون مستقلة مطلقا.



فالكتل السياسية لن توافق ولن تجمع الا ان يكون المكلف متعاونا معها وأن هذه الكتل

لاتعرف المهنية والكفاءة بقدر ماتريد اشخاص يلبون مصالحها ومطامعها وتتستر على فسادها الذي طال كل شيئ.

وبالتالي فأن الكتل ستفرض اسماء وشخصيات على الكاظمي للحصول على الوزارات”.

و “كل من يقول ان الكاظمي سيأتي بكابينة مستقلة فإن معلوماته غير دقيقة وليس فيها شيء من الصحة، حيث ستكون الكابينة تابعة للكتل والاحزاب السياسية”.

وإن لم يرضخ الكاظمي لهذه الكتل الفاسدة فإن مصيره سيكون مثل سابقيه علاوي والزرفي .

ليبقى العراق والعراقيين يدورون في حلقة مفرغة وتزداد معاناتهم الحياتية والمعيشية وهذا ما تستهدف عصابة إيران في العراق