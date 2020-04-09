تقرير| الاحتلال الإيراني لسوريا مستمر وعمليات التشيع على قدم وساق بدرعا ودير الزور

المرصد السوري: إيران توسع برنامج "التجنيد والتشيع" في درعا ودير الزور بسوريا



قال خبراء إن تزايد عملية التشييع والتجنيد في سوريا من جانب القوات الإيرانية، تؤكد أن الملالي لم يغير مشروعه بل العكس إنه يتمادي في نشر المشروع الفارسي عبر دول ما يسميها بالهلال الشيعي سواء في العراق أو سوريا أو لبنان.

وكشفوا أن مساعدة ميليشيا حزب الله لنظام خامنئي في التوسع المذهبي تؤكد أنها مجرد خادمة لمشروع قم وطهران.

كما تكشف هذه التحركات أن الملالي لم يرتدع بسبب كورونا وأنه مصر على توجيه الميزانية لنشر الإرهاب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق عمليات "تشيّع" وتجنيد مبرمجة، يقودها "عرابون" يعملون لصالح حزب الله اللبناني والإيرانيين، في الجنوب السوري عمومًا ومحافظة درعا على وجه الخصوص، وكذلك في دير الزور، مستغلين الأوضاع المعيشية السيئة ومستخدمين مغريات مادية برواتب تبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا إلى 300 دولار أمريكي شهريًا.

وأكد المرصد في تقريره توسع عمليات استقطاب الشبان والرجال المدنيين أو المقاتلين السابقين للفصائل ممن أجروا "مصالحات وتسويات".

وأفاد المرصد السوري، بأن العشرات من أبناء درعا انضموا إلى الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله بعد خضوعهم لمعسكرات تدريبية شرق درعا، حيث تم تخريج دفعة جديدة منهم ضمن منطقة اللجاة، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين في الجنوب السوري تجاوز2660 متطوعًا.

وأضاف التقرير أن المرصد السوري رصد ضم عملية التطوع لكل من المنشقين السابقين عن قوات النظام والراغبين بـ "تسوية أوضاعهم"، بالإضافة لمقاتلين سابقين في صفوف خصوم النظام، ومواطنين آخرين من محافظة دير الزور، القسم الأكبر منهم من منطقة القورية بريف مدينة الميادين. كما أن عملية إغراء المواطنين، والمتطوعين تشمل أيضًا تخييرهم في عملية انتقاء مكان الخدمة بين الذهاب للجبهات أو البقاء في مركز التدريب غرب نهر الفرات، بالإضافة للحصانة من قوات النظام والاعتقال.

وأضاف التقرير أن محاولات الإيرانيين استمالة المدنيين في مناطق ريف دير الزور الشرقي، على طريق طهران – بيروت، جاءت كمحاولة لتأسيس حاضنة شعبية في المنطقة، تحول دون خسارتها للطريق الإستراتيجي بين العاصمة الإيرانية طهران، والعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تستخدمه القوات الإيرانية بشكل رئيس. وتأتي محاولات الاستمالة هذه من خلال محاولة رد حقوق السكان إليهم، ممن جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل متطوعين ومجندين في الميليشيات الإيرانية، لكسب ود السكان وإرضائهم ودفعهم للانضمام إلى صفوفها، كما تُجرى عمليات توزيع مواد غذائية، وألبسة، وأغطية، ومستلزمات للمعيشة، ومسلتزمات للدراسة، تحمل كتابات باللغة الفارسية، كما تعمد القوات الإيرانية في عملية تمددها إلى منع قوات النظام من التجاوز على السكان، ورد مستحقاتهم إليهم، حيث بات الأهالي يلجأون للقوات الإيرانية لتحصيل ممتلكاتهم وحقوقهم المسلوبة من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها!

في السايق ذاته من تشييع المناطق السورية، كانت بلدة السيدة زينب في أطراف العاصمة السورية دمشق، مجرد بلدة سكانية تحمل طابعًا دينيًا عند أصحاب المذهب الشيعي، كونها تضم قبر بنت الخليفة علي بن أبي طالب، وفق معتقد أصحاب هذا المذهب.

لكنها تحولت بعد عام 2011 إلى مكان لإدارة عمليات ميليشيات مدعومة من إيران، تدفقت إلى سوريا لمساندة قوات النظام السوري في قمع الثورة السورية، لتكتسب بعد ذلك بعدًا عسكريًا، ومنطلقًا لحشد كل من هو مؤمن بفكرة المؤامرة التي يتبناها النظام في الرد على ما يحدث في سوريا.

السيدة زينب أو الست زينب أو الست (بلهجة أهل دمشق) هي بلدة سورية تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب العاصمة، على الطريق السريع المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، والطريق المؤدي إلى مدينة السويداء. وهو ما يجعلها نموذجًا مشابهًا لضاحية بيروت الجنوبية، التي يتخذها أنصار "حزب الله" المدعوم إيرانيًا كمنطقة نفوذ على الطريق من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مركز المدينة. والسيدة زينب مركز ناحية تابعة إداريًا لمحافظة ريف دمشق، وهي من المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، رغم عدم تجاوز عدد سكانها الأصليين 13 ألف نسمة، بحسب إحصاء 2011

كما أنها تعتبر منطقة سياحية ودينية يزورها مئات الآلف من السياح والزوار من الطائفة الشيعية من إيران والعراق ودول الخليج ولبنان وباكستان والهند وأفغانستان وغيرها من الدول على مدار السنة، فاقتصاد البلدة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحركة السياحية والسياحة الدينية.

وقد سيطرت إيران وميليشياتها على منطقة السيدة زينب مثل مناطق أخرى بسوريا في إطار خطة كبيرة للتشييع والتمدد الفارسي.